Москва, 19 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Во многих странах мира наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

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По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. Она выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft. Так, многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

Microsoft подтвердила наличие проблемы у части пользователей и пообещала решить ситуацию. Там отметили, что сбой начался из-за изменения конфигурации в части внутренних рабочих нагрузок Azure (платформа облачных вычислений Microsoft), что привело к сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений.

Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах. О сбоях в работе систем от Microsoft в России пока не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, Microsoft в апреле 2023 года предупреждала пользователей о прекращении выпуска новых крупных обновлений для ОС Windows 10. Компания решилась на такой шаг, чтобы заставить пользователей постепенно отказываться от Windows 10 в пользу Windows 11.

После начала СВО корпорация Microsoft в феврале 2022 года объявила о прекращении продаж своих продуктов Windows и Office пользователям из России.