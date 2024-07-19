Вашингтон, 19 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Сбои в работе глобальной облачной платформы Microsoft Azure привели к отменам и задержкам авиарейсов по всему миру, сообщает 19 июля телеканал СNN.

Diego RadamÃƒÂ©S/Global Look Press

Отмечается, что из-за неполадок в системах Microsoft, которыми пользуются перевозчики и аэропорты, по меньшей мере 330 рейсов были отложены или отменены. В американских компаниях Delta Air Lines и Frontier Airlines заявили, что приостановили все рейсы, в United Airlines предупредили о задержках. Другие перевозчики сообщили о трудностях с онлайн-бронированием, регистрацией и доступом к посадочному талону.

О проблемах с обслуживанием рейсов заявили аэропорты в Лондоне, Берлине, Праге, Амстердаме, Эдинбурге и других европейских городах и столицах.

В Австралии на фоне глобального технического сбоя, затронувшего компьютеры с Windows, массово пострадали операторы связи, банки и другие компании, сообщил местный телеканал ABC.

В Германии помимо проблем с авиасообщением оказалась нарушена работа больниц. В частности, университетская больница федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отменила все плановые операции в Киле и Любеке. Пациентам оказывают только неотложную помощь, сообщает телеканал NTV.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля пользователи во многих странах мира пожаловались на сбой в работе устройств с системой Windows, в том числе на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Проблемы связали с обновлением, выпущенным американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike.

Microsoft подтвердила наличие проблемы у части пользователей и пообещала решить ситуацию. В компании сообщили, что сбой начался из-за изменения конфигурации в части внутренних рабочих нагрузок Azure (платформа облачных вычислений Microsoft), что привело к сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365.

В CrowdStrike подтвердили, что массовые сбои связаны с обновлением приложения Falcon Sensor. Специалисты добиваются исправления ситуации путём «отката приложения к более ранней версии», добавили в компании.

Пресс-служба Минцифры сообщила, что сбоев в России пока не зафиксировано. В министерстве подчеркнули, что инцидент подтвердил важность импортозамещения иностранного ПО. После начала спецоперации на Украине корпорация Microsoft объявила о прекращении продаж своих продуктов Windows и Office российским пользователям.