Вашингтон, 19 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool запретила скачивать пользователям из России со своего официального сайта американская компания Microsoft. Об этом 19 июня сообщает CNews.

Microsoft Windows

Уточняется, что при попытке скачивания дистрибутива Windows 10 и 11 с официального сайта компании появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом», при этом такая ошибка сохраняется у всех российских провайдеров в интернет.

Кроме того, указывается, что также IP-адреса (уникальный идентификатор устройства в компьютерной сети) из России не получается скачать другие программы названной компании. Так, во время попытки загрузить приложение Media Creation Tool выходит ошибка 404 (404 — File or Directory not found).

При этом отмечается, что в случае смены IP-адреса и языка с русского на любой другой загрузка Windows начинается. В то же время, официальных заявлений со стороны компании по этом поводу пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года Microsoft поддержала антироссийские санкции Запада и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг на территории России.