Москва, 19 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Сообщения о сбоях систем в аэропортах России пока не поступали. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Elekes Andor Европейская штаб-квартира Microsoft

В ведомстве заявили, что массовый сбой в работе операционной системы Windows, которая разработана компанией Microsoft, показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения (ПО).

Ранее многие компании по всему миру жаловались на массовые сбои в работе операционной системы Windows. Произошедшее затруднило работу в таких сферах как банкинг, авиаперевозки и некоторых других отраслях.

Как сообщало ИА Регнум, многие компании по всему миру жаловались на массовые сбои в работе операционной системы Windows. Устройства пользователей произвольно перегружались, а затем на их экранах появлялось сообщение об ошибке. Произошедшее затруднило работу в таких сферах как банкинг, авиаперевозки и некоторых других отраслях. В свою очередь компания Microsoft пообещала решить эту проблему, отметив, что её причиной стало изменение конфигурации в части внутренних рабочих нагрузок Azure.