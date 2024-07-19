Москва, 19 июля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Силами российских средств противовоздушной обороны (ПВО) ночью 19 июля были поражены 19 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

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В Telegram-канале ведомства уточнили, что при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России дежурные средствами ПВО уничтожили 11 БПЛА над Курской областью. Ещё три дрона сбили в Белгородской области, пять вражеских коптеров — над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 18 июля над российскими регионами нейтрализовали 35 украинских беспилотников над Республикой Крым и Брянской областью. Также уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. На записи виден момент нанесения удара по одному из катеров, а также столб густого чёрного дыма, поднимающегося с дрона после его поражения.

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