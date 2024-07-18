Симферополь, 18 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 июля опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря.

Станислав Красильников/РИА Новости

На опубликованной записи виден момент нанесения удара по одному из катеров, а также столп густого чёрного дыма, поднимающегося с дрона после его поражения.

Ранее 18 июля ведомство сообщило об отражении террористической атаки ВСУ на Крым и Брянскую область. Над территорией регионов были уничтожены и перехвачены 35 беспилотных летательных аппаратов (над Крымом — 33). Кроме того, в акватории Чёрного моря дежурными огневыми средствами были уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших к Крымскому полуострову.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 июля в Новороссийске сработали сирены, оповещающие об опасности атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. После атаки украинских безэкипажных катеров 3 июля в городе были повреждены одна квартира и два коммерческих помещения. Пострадавших не было.

Ночью безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать Севастополь, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Российские военные уничтожили катер.

Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, сообщил 12 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В результате ударов были поражены авиационные базы ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.