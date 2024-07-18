Москва, 18 июля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Российские средства ПВО в течение ночи сбили 35 украинских беспилотников, также уничтожены 10 безэкипажных катеров. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — отметили в Telegram-канале ведомства.

В акватории Чёрного моря дежурные огневые средства ликвидировали 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Великобритании, два американских реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 17 июля во всех регионах Украины дважды за полтора часа объявляли воздушную тревогу. С 21:06 мск сигнал звучал в Сумской области. Уже с 23:08 он распространился по всей территории Украины.