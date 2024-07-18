Харьков, Украина, 18 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России взяли под полный контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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«Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны, то за последние дни, надо отметить, что самый тяжёлый участок — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

Глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в мае назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он подчеркнул, что украинские военные совершают «контрударные действия». Зеленский также заявил, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова, на это якобы сильно повлияла задержка помощи от США.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для ВСУ и в Харьковской области сложилась обострённая ситуация. ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

17 июля ВСУ признали потерю основных позиций в Херсонской области. Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что российские военные уничтожили большинство позиций ВСУ в районе села Крынки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Украинские войска потеряли за сутки на указанном направлении до 150 военных, пять пикапов, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30.