Севастополь, 18 июля, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Украинский безэкипажный катер пытался ночью 18 июля атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

При отражении российскими военными атаки были слышны громкие звуки. В результате надводный беспилотник ВСУ был уничтожен, уточнил Развожаев и призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации.

Как передавало ИА Регнум, Черноморский флот РФ за сутки уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины, сообщил на брифинге 3 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные за неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили девять пусковых установок Вооружённых сил Украины (ВСУ) с радарами.