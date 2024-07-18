Москва, 18 июля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Российские военные ночью уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ, которые приближались к Крыму, сообщили 18 июля в Минобороны РФ.

Минобороны РФ

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение ночи сбили 35 украинских беспилотников.