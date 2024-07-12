Москва, 12 июля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские военные нанесли за неделю 39 ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Об этом 12 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Иван Родионов

«С 6 по 12 июля нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

Генерал отметил, что в результате ударов поражены авиационные базы ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики.

Кроме того, российские военные поразили цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

Конашенков подчеркнул, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава украинской армии. В тот же день был нанесён удар по комплексам РСЗО HIMARS, готовившим атаку на Крым. В результате уничтожены четыре пусковые установки, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.