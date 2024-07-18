Новороссийск, Краснодарский край, 18 июля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. В Новороссийске ранним утром 18 июля включили сирены, оповещающие об опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Ngnovoros.ru Порт Новороссийск

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал мэр в Telegram-канале.

Он призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, кладовая, ванная). Кроме того, опасно нахождение граждан на открытом пространстве вблизи моря.

Кравченко посоветовал горожанам соблюдать спокойствие и ждать отмены сигнала.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в Новороссийске после атаки украинских безэкипажных катеров повреждения получили одна квартира и два коммерческих помещения. Пострадавших не было.

В ночь на 6 июля киевские боевики атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края. В результате падения обломков беспилотников в двух станицах загорелись резервуары с топливом. При атаке ВСУ на три района Кубани никто не пострадал.

Ночью 18 июля украинский безэкипажный катер пытался атаковать Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник ВСУ был уничтожен.