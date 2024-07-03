Новороссийск, Краснодарский край, 3 июля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Одна квартира и два коммерческих помещения получили повреждения после атаки украинских безэкипажных катеров в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.

Администрация Новороссийска

«По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях», — говорится в сообщении.

По словам Кравченко, пострадавших в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет. На данный момент завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, все ограничения сняты.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что в ночь на 3 июля в акватории Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Новороссийска. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников украинских военных над Белгородской, Брянской и Московской областями.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 июля воздушную тревогу объявили в семи областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сирены взвыли в 00:32 мск. После этого взрыв прогремел в Харькове.

Киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранен местный житель.