Страсбург, Франция, 18 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) будет приведена к гендерному балансу к середине августа. Об этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила 18 июля на пресс-конференции в Страсбурге после назначения на новый срок, сообщает Reuters.

European Union 2020 – Source EP

Она сообщила, что в ближайшие неделе попросит страны ЕС предложить в новый состав ЕК двух кандидатов: мужчину и женщину. В середине августа по итогам собеседований состоится отбор.

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — сказала фон дер Ляйен.

В ЕК входят 27 еврокомиссаров, назначенных от каждой из стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля депутаты проголосовали за утверждение назначения фон дер Ляйен председателем ЕК на новый пятилетний срок. В поддержку этого решения высказался 401 из 720 депутатов Европарламента.

В своей предвыборной программе фон дер Ляйен заявила, что планирует превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года. Она отметила также, что стратегическое партнёрство между Россией и Китаем подрывает так называемый западоцентричный «порядок, основанный на правилах».

Оборонная программа фон дер Ляйен подтверждает курс на милитаризацию европейского сообщества и конфронтационный настрой во внешней политике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.