Брюссель, 18 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Стратегическое партнёрство между Россией и Китаем подрывает так называемый западоцентричный «порядок, основанный на правилах», говорится в предвыборной политической программе развития сообщества на 2025–2029 годы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Jim Mattis

«Всё более агрессивная позиция и нечестная экономическая конкуренция со стороны Китая, его «дружба без границ» с Россией отражают сдвиг от сотрудничества в сторону соревновательного подхода в международных отношениях», — сказано в документе.

По мнению фон дер Ляйен, отстаиваемый Западом международный порядок, основанный на правилах, разрушается, глобальные институты ЕС становятся менее эффективными.

Глава Еврокомиссии в случае переизбрания на этот пост пообещала превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года, а также создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирование в технологии в морской, наземной, воздушной, космической сферах, кибербезопасность, а также европейский противовоздушный щит.

Голосование депутатов Европарламента по поводу переизбрания Фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге 18 июля. В июне глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен.

Неназванный депутат Европарламента от Франции заявлял ранее порталу Politico, что при переизбрании главы ЕК может произойти настоящий сюрприз. По словам ещё одного источника, также неназванного европейского дипломата, фон дер Ляйен лидирует среди других кандидатов, но ещё рано говорить о том, что она будет переизбрана.

Урсулу фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года.