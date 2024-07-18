Москва, 18 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является «нелюдем», который не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать, заявила на брифинге 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что точно не Зеленскому решать, что и кому делать, тем более — России.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава киевского режима заявил, что представители РФ должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию. Он отметил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю.

Первый саммит прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

Также российский министр, выступая на пресс-конференции в ООН, заявил, что Запад взял курс на продавливание так называемого «мирного плана» главы киевского режима любой ценой. Он подчеркнул, что запланированная вторая конференция по ситуации на Украине содержит неприемлемые для России подходы.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.