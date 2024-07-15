Киев, 15 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский 15 июля на пресс-конференции.

AP/TASS

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал Зеленский в ходе выступления, которое транслировалось в эфире украинского телемарафона.

Он отметил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю.

Как сообщало ИА Регнум, саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Россию на конференцию не приглашали.