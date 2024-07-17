Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Запад взял курс на продавливание так называемого «мирного плана» главы киевского режима Владимира Зеленского любой ценой, заявил 17 июля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Запланированная вторая конференция по ситуации на Украине содержит неприемлемые для России подходы, подчеркнул министр.

«Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире — подходы», — сказал министр.

Лавров также отметил, что Запад, в отличие от Китая, в своих инициативах, связанных с ситуацией на Украине, ничего не говорит о первопричинах этого кризиса.

Как передавало ИА Регнум, первый созванный по инициативе Киева саммит по Украине прошёл в июне в швейцарском Бюргенштоке. Представителей России на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Ещё одно аналогичное мероприятие предполагается провести до конца 2024 года.

Лавров ранее назвал швейцарский саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую «формулу Зеленского», который требовал в том числе передачи Украине регионов, покинувших её состав в 2014 и 2022 годах и вернувшихся в состав России (Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

Президент Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, обвиняют Россию в отказе от переговоров и одновременно не приглашают её на саммит.

4 июля Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также президент исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.