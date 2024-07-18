Вашингтон, 18 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск попросил канцлера Германии Олафа Шольца обратить внимание на заявление немецкого комика Себастьяна Хотца, одобрившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Соотвествующий комментарий Маск оставил в соцсети Х.

Kim Shiflett/Global Look Press

«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» — написал бизнесмен и добавил ссылку на аккаунт Шольца.

Шольц пока не отреагировал на просьбу Маска.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.