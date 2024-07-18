Москва, 18 июля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. До 16 сентября будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) полковник МВД России в отставке Владимир Новгородов. Его обвиняют в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия, сообщила 17 июля в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

https://t.me/moscowcourts Владимир Новгородов в Басманном суде Москвы

Уточняется, что с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Новгородова в суд вышло следствие и оно было удовлетворено.

По версии следствия, Новгородов умышленно действовал в составе организованной группы по найму. С целью убийства трёх человек в 2004 году он осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области. Кроме того, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и арсенал с оружием.

Отставного полковника МВД России обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом организованной группой по найму»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору»), а также ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года задержали действующих и бывших силовиков по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминировали более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД в начале 2000-х годов, когда происходили убийства и нападения, и уже уволились.

Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах, уточнили в МВД России.

В числе задержанных — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных, который прежде служил в отряде «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД.