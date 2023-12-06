Москва, 6 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова задержали вместе с другими членами банды, действовавшей с 1990-х годов и причастной к убийствам. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил 6 декабря в своём Telegram-канале.

Официальный канал МВД России

Он отметил, что членов преступной группы полицейских спецназовцев задерживали сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) Росгвардии. Это связано с тем, что в числе задержанных — действующие росгвардейцы, ранее перешедшие из МВД.

Речь идёт о начальнике штаба СОБР «Рысь» Алпатове и оперуполномоченном Главного управления полицейского спецназа Сергее Волостных, который прежде служил в отряде «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД.

Эта банда, по данным МВД, в начале 2000-х годов похищала и убивала людей, а также занималась разбойными нападениями.

«Большинство задержанных в тот период служило в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему времени уже уволилось», — написал Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании лидера и участников банды, причастных к убийству советника министра путей сообщения в 2002 году в Одинцово, ранее заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что члены группировки совершали преступления, в том числе похищения и заказные убийства, в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае с 1998 года по сегодняшний день. Подозреваемым инкриминируют более 30 преступлений.