Москва, 6 декабря, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Действующие и бывшие силовики задержаны по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году, сообщила 6 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД России. Кадр из видео

Волк уточнила, что полицейские и сотрудники ФСБ задержали нескольких участников банды по местам проживания. В их числе — сотрудники и экс-сотрудники правоохранительных ведомств, ВС России, а также гражданские лица.

«Предполагаемый лидер и ряд других участников группировки были задержаны в марте–апреле 2023 года», — сказала представитель МВД.

В числе задержанных — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных, который прежде служил в отряде «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он добавил, что большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД в начале 2000-х годов, когда происходили убийства и нападения, и к настоящему времени уже уволились.

Банда совершала преступления в нескольких регионах

Криминальную структуру, отметила Волк, сформировали в конце 1990-х годов бывший военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР. В банду вошли около 20 человек. Они исполняли «заказы» на убийства, похищения и разбойные нападения, применяя при этом огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по этому делу продолжаются, добавила Волк.

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Список преступлений

По данным МВД, в 2022 году члены банды убили советника министра путей сообщения России в подмосковном Одинцове, а также похитили и убили владельца коммерческой компании и его бухгалтера в Москве.

На счету группировки — покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, похищение и убийство владельца столичного Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году, убийства нескольких лиц, занимавших высокое положение в преступной иерархии, в 2002 и 2003 годах.

Лидер банды долго жил на Украине, у него там вид на жительство. Он регулярно приезжал в Россию, чтобы координировать деятельность группировки и руководить участниками банды, совершавшими преступления. Добытые криминальным путём деньги он выводил на Украину.

Главаря и шестерых активных участников банды задержали весной, 6 декабря задержаны ещё восемь человек. Они доставлены в отделения полиции для следственных действий, сказала Волк.