В Польше предупредили Украину о главной угрозе для истребителей F-16
KS: российские истребители МиГ-31БМ станут главной угрозой для F-16 на Украине
Варшава, 17 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские самолёты МиГ-31БМ станут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине. Об этом сообщает польское издание Komputer Swiat.
Автор материала указывает на то, что самолёты МиГ-31, оснащённые ракетами Р-37, могут стать самыми опасными противниками для истребителей F-16. Он также отметил, что российские военные недавно получили новую партию самолётов МиГ-31БМ.
Журналист предупредил, что если F-16 будут оснащены ракетой AIM-120, они всё равно будут уступать МиГ-31 по дальности полёта снарядов.
«Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины и кто выйдет из них победителем», — заключил обозреватель.
Как передавало ИА Регнум, заместитель исполнительного директора уральской компании «Форэс» по социальной работе Илья Потанин заявил, что компания выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16.
Ранее обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest сообщил, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве.
10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.
Президент России Владимир Путин, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчёркивал, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.