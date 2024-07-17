Варшава, 17 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские самолёты МиГ-31БМ станут главной угрозой для западных истребителей F-16 на Украине. Об этом сообщает польское издание Komputer Swiat.

U. S. Air Force photo by Master Sgt. Jack Braden

Автор материала указывает на то, что самолёты МиГ-31, оснащённые ракетами Р-37, могут стать самыми опасными противниками для истребителей F-16. Он также отметил, что российские военные недавно получили новую партию самолётов МиГ-31БМ.

Журналист предупредил, что если F-16 будут оснащены ракетой AIM-120, они всё равно будут уступать МиГ-31 по дальности полёта снарядов.

«Ближайшие месяцы покажут, увидим ли мы воздушные бои в небе Украины и кто выйдет из них победителем», — заключил обозреватель.

Как передавало ИА Регнум, заместитель исполнительного директора уральской компании «Форэс» по социальной работе Илья Потанин заявил, что компания выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16.

Ранее обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest сообщил, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчёркивал, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.