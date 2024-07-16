Москва, 16 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Уральская компания «Форэс» выплатит награду в 15 млн рублей российским бойцам, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, сообщил 16 июля заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

В этот день он вручил бойцам группировки войск «Центр» денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении.

«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка семнадцати Abrams и Leopard, за каждую единицу по 500 тысяч рублей. Поощрение будет и за уничтожение боевых самолётов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest (NI) написал, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, при ведении боя в подконтрольном ВС России воздушном пространстве из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркивал, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.