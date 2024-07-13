Вашингтон, 13 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве, указал обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest (NI).

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

По его словам, F-16 пусть и значительно превосходят самолёты советской эпохи, которые применяли Вооружённые силы Украины, но не обладают решающими возможностями для ведении современного боя в воздухе.

«F-16, продукт Холодной войны, не обладает возможностями малозаметности», — объяснил обозреватель.

Он напомнил, что с тех времён технологии изменились, из-за чего истребитель рискует остаться «на скамейке запасных». Касс также подчеркнул, что при ведении боя в подконтрольном ВС России воздушном пространстве из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты.

Передача ВСУ истребителей не станет «волшебной палочкой» для главы киевского режима Владимира Зеленского, резюмировал обозреватель.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые Запад передаст Киеву, будут базироваться на территории Украины.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

В декабре 2023 года МИД России заявил, что использование военных баз Польши, Румынии или Словакии для взлёта с них американских военных самолётов будет равносильно участию этих стран в конфликте на Украине. Подобные действия вынудят Россию принять ответные меры, заявил на форуме ОБСЕ глава российской делегации Константин Гаврилов.

Президент России Владимир Путин 28 марта, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркнул, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. 19 июня российский лидер назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств.