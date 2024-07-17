Москва, 17 июля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Мужа блогера Елены Блиновской Алексея, находящегося в зоне проведения спецоперации, перевели в район села Урожайное в ДНР, сообщает 17 июля aif.ru.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Отмечается, что Блиновский каждый день доставляет боекомплекты к линии фронта и рискует «попасть под артобстрел или удар украинского дрона». Недавно он находился под Красногоровкой в составе штурмового подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, а ранее служил в 95-м стрелковом полку.

В конце июня сослуживец Блиновского бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал об участии Алексея в боях под Красногоровкой. Он назвал недостоверными сообщения о том, что Блиновский на время уезжал в Москву, и отметил, что тот ещё не был в увольнение.

Как сообщало ИА Регнум, Елена и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела, возбуждённого в 2023 году. Их обвиняют в легализации средств и имущества на сумму свыше 700 млн рублей и неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ФНС обязала блогера выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Оспорить это требование в Арбитражном суде Москвы она не смогла. В начале июня стало известно, что Блиновская подала заявление о банкротстве.

В апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. В связи с этим уголовное делов отношении него выделили в отдельное производство.

По словам отца Блиновского Владимира, украинские спецслужбы распространяют недостоверную информацию об Алексее, чтобы выследить его и убить.