Киев, 16 июля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Украинские власти не озабочены восстановлением повреждённых энергообъектов. Об этом 16 июля во время выступления в Верховной раде заявил бывший президент страны Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика. Порошенко

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесён в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — поинтересовался он.

По словам Порошенко, за это время власти Украины не сделали ничего.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Кудрицкий подчеркнул, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии. Он заверил, что власти будут активно работать над созданием солнечной энергогенерации и внедрять её повсеместно.

7 июля украинское агентство УНИАН со ссылкой на эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука написало, что украинская энергосистема может прекратить работу уже предстоящей зимой при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.