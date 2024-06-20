Киев, 21 июня, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил из-зае значительной потери генерации электроэнергии на Украине альтернативу — обратиться к солнечной энергии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он поручил правительству срочно представить программу по установке систем солнечной генерации и накопителей энергии.

«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту — четкий срок завершения работ. Надо ускоряться на каждом уровне», — призвал Зеленский в Telegram-канале.

При этом Зеленский подчеркнул, что власти будут активно работать над созданием солнечной энергогенерации и внедрять её повсеместно.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 19 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали производство вооружения и техники для ВСУ.

Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о повреждении оборудования после ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части ДНР. Без электричества остался ряд потребителей.

На Украине уничтожены порядка 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на конференции по восстановлению страны в Берлине.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.