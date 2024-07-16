Москва, 16 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС РФ «Днепр» в минувшие сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ, сообщило 16 июля Министерство обороны.

Александр Река/ТАСС

Потери противника за указанный период составили до 120 человек, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсона», — сказал Конашенков.

Кроме того, было поражено несколько единиц техники противника, в том числе танк, две 155-мм гаубицы М777, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также два полевых склада боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 16 июля Конашенков сообщил, что подразделения Западной группировки ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили формирования девяти бригад противника. Группировка «Север» за тот же период отразила пять атак и нанесла поражение трём бригадам ВСУ. Подразделения группировки ВС РФ «Юг» заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, средства ПВО в минувшие сутки сбили самолёт Як-52 с пулемётной установкой, а также шесть ракет ATACMS. Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 человек.