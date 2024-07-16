Москва, 16 июля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой и шесть американских ракет ATACMS, сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, российские бойцы за сутки, помимо ракет ATACMS, сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, добавил Конашенков, сбит украинский самолёт Як-52 с пулемётной установкой.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, согласно данным российского военного ведомства, российские военные сбили самолёт МиГ-29 и 36 беспилотников Вооружённых сил Украины, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром 16 июля заявил, что ночью российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили над регионом девять украинских беспилотников.

Также в небе над Воронежской областью ночью 16 июля подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. А врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.