Москва, 16 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС РФ «Юг» в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, сообщило 16 июля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за указанный период составили до 560 человек, рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Верхнекаменское, Николаевка, Катериновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Также подразделения группировки отразили атаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе танк, две боевые бронированные машины, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119. Кроме того, были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, также 16 июля Конашенков сообщил, что подразделения Западной группировки ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили формирования девяти бригад противника. Группировка «Север» за тот же период отразила пять атак и нанесла поражение трём бригадам ВСУ.

Кроме того, средства ПВО в минувшие сутки сбили самолёт Як-52 с пулемётной установкой, а также шесть ракет ATACMS. Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 человек.