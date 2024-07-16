Москва, 16 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 230 бойцов в зоне ответственности группировки ВС РР «Север», сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что бои шли в Харьковской области в окрестностях города Волчанска, сёл Старица и Липцы. Российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Кроме того, за сутки отражены пять атак подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Помимо более чем 200 бойцов ВСУ потеряли танк, два пикапа, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ подтянули серьёзные резервы из тыла и с ряда других направлений на север региона, так как опасаются прорыва ВС России к Харькову. По его информации, украинские войска применяли на волчанском и липцевском направлениях химическое оружие.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский готов согласиться на прекращение огня и подписать капитуляцию, потому что не верит в победу Киева.