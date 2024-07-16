Москва, 16 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения Западной группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю и поразили формирования девяти украинских бригад, заявил 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Пономарев/ТАСС

В частности, уточнил он, российские бойцы поразили формирования 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны. Бои шли в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Подлиман Харьковской области, Торское, Красный Лиман, Кировск Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 112-й бригады теробороны.

«Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов», — добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 585 бойцов в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад». Также за сутки было уничтожено несколько единиц техники противника.

Также в этот день стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду (указанная бригада ВСУ действует в зоне ответственности российской группировки «Запад») рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка, чтобы установить обстоятельства значительных потерь личного состава.

Бойцы ВСУ ранее обвинили командование указанной бригады в сознательной халатности, преступных приказах, а также в пренебрежении жизнью и здоровьем бойцов.