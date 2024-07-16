Ростов-на-Дону, 16 июля, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Ночью российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью девять украинских беспилотников, сообщил 16 июля в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — уточнил он.

По словам главы Ростовской области, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как передавало ИА Регнум, днём 15 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Чёрным морем в районе западного побережья Крыма.

По информации Минобороны, ВС России в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из указанного количества 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Ещё шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму, а один — над территорией Липецкой области.