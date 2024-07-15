Москва, 15 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные за сутки сбили самолёт МиГ-29 и 36 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 628 самолётов, 277 вертолётов, 27 622 беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее российское военное ведомство информировало, что ВС России в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из указанного количества 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Ещё шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму, а один — над территорией Липецкой области.

Позднее стало известно, что ещё шесть дронов самолётного типа были сбиты над Орловской, Брянской и Курской областями.