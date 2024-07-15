Курская область, 16 июля, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

По словам главы региона, коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры.

«Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные из двух районов», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, российская система противовоздушной обороны (ПВО) утром 15 июля уничтожила в Курской области три беспилотных летательных аппаратов, информировал Алексей Смирнов. Их обезвредили в небе над Железногорском районом.

За сутки 14 июля над Курской областью военные сбили в общей сложности 15 БПЛА. Случаи атак дронов фиксировались в городе Судже, Суджанском, Кореневском, Гордеевском, Глушковском и Рыльском районах. В результате нападений никто не пострадал.

Минобороны РФ объявило, что в ночь с 14 на 15 июля Вооружённые силы России уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата. В ведомстве отметили, что 15 беспилотников сбили в небе над Брянской областью, шесть БПЛА — в Крыму, и один дрон — в Липецкой области.