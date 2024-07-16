Ростов-на-Дону, 16 июля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Сторона обвинения потребовала приговорить Малика Гандалоева, фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, к 22 годам лишения свободы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Федор Ларин/РИА Новости СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Гандалоева обвинили в участие в деятельности ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

Гособвинитель потребовал на первые три года наказания назначить местом его отбывания — тюрьму, на остальной срок — колонию. По данным следствия, Гандалоев участвовал в изготовлении самодельного взрывного устройства, которое террористы планировали подорвать на рынке в Астрахани.

Ранее суд арестовал его по обвинению в участии в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Гандалоев обвиняется по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). По данным следствия, в ходе инцидента с захватом заложников обвиняемый и другие находящиеся под стражей перепилили прутья решетки на окне и сбежали из камеры.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ.

К СИЗО прибыли сотрудники ОМОН, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал. Позднее стало известно, что один из участников захвата заложников выжил. Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).

В июле комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников. По её результатам уволили четырёх сотрудников, а глава регионального управления ФСИН и его первый заместитель подали в отставку.

В деле о захвате заложников фигурируют два человека. Один из них — Даниил Камнев, в отношении него и ещё шести человек с августа 2023 года в Южном окружном военном суде слушается ещё одно уголовное дело. Камнева обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации, подготовке теракта (в Кисловодске), незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и финансировании терроризма. По данному делу Камнев признал свою вину. Обвинение запросило для него 28 лет колонии.