Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников по факту ЧП в ростовском СИЗО-1, где группа обвиняемых захватила двух сотрудников, сообщили 16 июня в пресс-службе СК РФ.

ИА Регнум

«По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника)», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня утром группа обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО, захватила двух сотрудников ФСИН — оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя — в заложники. Они потребовали предоставить им транспорт.

Выяснилось, что трое из них находились в СИЗО по статье о подготовке теракта. Ещё один из участников нападения находился под арестом по обвинению в разбойном нападении и ещё один, пятый, был заключён под стражу за присвоение полномочий должностного лица.

Захватившие заложников объявили себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Появились фотографии, на которых они держат флаг террористической организации.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, захват заложников в СИЗО готовили несколько месяцев. Участники нападения находились в разных камерах. Правоохранители не исключают версию, что действия захватчиков координировали извне.