Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Силовики в ходе штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где утром 16 июня заключённые захватили нескольких заложников, ликвидировали боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

ИА Регнум

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников <…> преступники ликвидированы», — сообщил федеральный орган.

Там добавили, что сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

Обвиняемые, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили двух сотрудников ФСИН в заложники — оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и наряд ОМОНа. К СИЗО направили скорую помощь и спасателей.

Позднее появились фото террористов. Сообщалось, что они потребовали машину и оружие. Себя захватчики назвали сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

По данным источника, трое из шести захвативших заложников обвиняемых в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Их тогда задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили в правоохранительных органах, захват заложников в СИЗО в Ростовской области готовился несколько месяцев. Они заранее ослабили решётку камеры, чтобы в подходящий момент выбраться во двор.

СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.