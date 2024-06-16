Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Террористы, захватившие в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области, потребовали машину, сообщил 16 июня Telegram-канал «112».

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

«Требуют машину, чтобы на ней покинуть территорию изолятора», — говорится в сообщении.

По данным источника спецподразделения, находящие на месте готовятся к любому варианту развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, обвиняемые в СИЗО под Ростовом захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На место прибыли начальник ГУ ФСИН по региону, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, а также наряд ОМОНа. Как рассказали во ФСИН, СИЗО функционирует в штатном режиме.

Движение транспорта на улицах, прилегающих к СИЗО, ограничили.

У СИЗО-1 на улице Горького дежурят скорая и спасатели.

Террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Появились также фото террористов, захвативших заложников в Ростовской области.