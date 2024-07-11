Ростов-на-Дону, 11 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика ростовского СИЗО Даниила Камнева (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о подготовке теракта в Кисловодске, сообщили в суде.

ГУФСИН России по Ростовской области

В настоящее время в деле о захвате заложников фигурируют два человека, один из них Даниил Камнев. В отношении него и ещё шести человек с августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается другое уголовное дело. Мужчину обвиняют по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, подготовке теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и финансировании терроризма.

11 июля по данному делу прошло очередное слушание. Камнев признал вину.

«Камнева прошу признать виновным… окончательно назначить 28 лет лишения свободы», — сказал прокурор во время прений сторон.

Обвинение сообщило, что в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения. В марте следующего года вместе с гражданской супругой решил взорвать здание ОМВД России по Кисловодску. По информации следствия, они изготовили два взрывных устройства, но осуществить задуманное не успели, так как были задержаны правоохранителями.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня стало известно, что один из захватчиков ростовского СИЗО выжил и находится в больнице. Адвокат подозреваемого рассказал, что опознал своего клиента по одному из видео из СИЗО. Как рассказал источник в правоохранительных органах, он ранее принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений.

11 июля адвокат сообщил, что террориста выписали из Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по Ростовской области и перевели на амбулаторное лечение. Его будут содержать в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области. Он уже начал давать показания.

16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.