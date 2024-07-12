Ростов-на-Дону, 12 июля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростовской области. По её результатам уволили четырёх сотрудников. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России.

ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких

Кроме того, ещё 16 сотрудников ГУФСИН и следственного изолятора привлекли к административной ответственности.

Также после инцидента подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель.

«Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ для дачи правовой оценки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в пенитенциарное учреждение для стабилизации работы и оказания практической помощи направили группу наиболее опытных сотрудников ФСИН России.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать.

Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

К СИЗО прибыли сотрудники ОМОН, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.

25 июня стало известно, что один из захватчиков ростовского СИЗО выжил и находится в больнице. Адвокат подозреваемого рассказал, что опознал своего клиента по одному из видео из СИЗО. Как сообщил источник в правоохранительных органах, он ранее принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений.

11 июля адвокат сообщил, что террориста выписали из Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по Ростовской области и перевели на амбулаторное лечение. Его будут содержать в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области. Он уже начал давать показания.

Подозреваемый также проходит фигурантом по уголовному делу о подготовке теракта в Кисловодске, которое расследуется с августа прошлого года. Мужчину обвиняют по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, подготовке теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и финансировании терроризма. Прокурор запросил для террориста 28 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 11 июля арестовал до 15 августа ещё одного фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Малика Гандалоева (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в побеге из места лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Также он участвовал в захвате заложников в следственном изоляторе.