Тверь, 16 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июля назвал спекуляциями публикации о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может стать посредником по Украине.

AP/TASS Дональд Трамп

«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Трамп в настоящее время — это кандидат в президенты США. Также Песков напомнил, что нынешняя американская администрация является противником диалога по Украине и настаивает на продолжении конфликта «до последнего украинца».

Ранее высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что бывший глава Белого дома в должности президента США будет готов начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Трамп, по его мнению, сможет сделать так, что страны «придут к какому-то согласию».

О том, что Дональд Трамп в случае своего избрания на пост главы государства будет добиться мира на Украине, заявлял и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после саммита НАТО в Вашингтоне. По словам авторов статьи, визит премьер-министра Венгрии к экс-главе Белого дома усилит опасения западных лидеров в том, что Орбан является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер 14 июня назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО.