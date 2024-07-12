Вашингтон, 12 июля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего избрания на пост главы государства хочет добиться мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.

HOCH ZWEI/Global Look Press Дональд Трамп

«Для меня было честью сегодня посетить Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость: он решит эту проблему!» — написал венгерский премьер в соцсети X.

Также Орбан опубликовал видео со встречи, подписав его: «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго». При этом он назвал Трампа президентом.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после саммита НАТО в Вашингтоне. По словам авторов статьи, визит премьер-министра Венгрии к экс-главе Белого дома усилит опасения западных лидеров в том, что Орбан является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 июля заявил, что Орбан не говорил Путину о планах встретиться с Трампом. Также он отметил, что российский лидер не передавал никаких писем экс-президенту США.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО.