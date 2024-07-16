Москва, 16 июля, 2024, 07:57 — ИА Регнум. В ночь на 16 июля средства противовоздушной обороны при попытке киевских боевиков совершить террористическую атаку по территории России сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В небе над Ростовской областью уничтожено девять беспилотников, один дрон ликвидирован в Белгородской области, один — над территорией Курской области, и также по одному БПЛА сбито над Воронежской областью и над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.

О последствиях на земле в ведомстве не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 16 июля взрывы были слышны в Черниговской области, информировал телеканал ТСН. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.

На Украине ночью 16 июля воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Харьковской и Черкасской областях.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево. Коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры.