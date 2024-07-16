Киев, 16 июля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. На Украине ночью 16 июля взрывы были слышны в Черниговской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы прогремели в области на фоне объявленной воздушной тревоги.

Подробности инцидента не сообщаются. Не поступали комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 16 июля воздушную тревогу объявили в Киеве, а так же в Киевской, Черниговской, Харьковской и Черкасской областях.

на Украине ночью 16 июля взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в пригороде Днепропетровска.

Ночью российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью девять украинских беспилотников, сообщил 16 июля губернатор региона Василий Голубев.