Киев, 16 июля, 2024, 02:50 — ИА Регнум. На Украине ночью 16 июля воздушную тревогу объявили в Киеве и четырех областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, помимо Киева сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Черниговской, Харьковской и Черкасской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 16 июля взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в пригороде Днепропетровска

В небе над Воронежской областью ночью 16 июля подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.