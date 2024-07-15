Вашингтон, 15 июля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Речь, подготовленную для съезда республиканцев в Милуоки, полностью переписал после покушения экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 14 июля политик рассказал в интервью изданию Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп назвал первоначальный вариант речи «невероятным» и «сенсационным»

«Если бы этого (покушения) не случилось, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвященная главным образом политике президента Джо Байдена. Если честно, теперь это будет совершенно другая речь», — пояснил политик-республиканец.

Трамп пояснил, что в своей новой речи он собирается показать, как нападение на него в Пенсильвании полностью изменило ход избирательной кампании, и это признают как республиканцы, так и демократы.

По словам Трампа, если раньше он собирался «взбудоражить» избирателей, в том числе, критикой политики действующего президента США Байдена, то в отредактированной речи он сделает акцент на призыв к сплочению.

«Это шанс объединить страну. Мне был дан этот шанс», — отметил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что приостановленную после покушения на Трампа предвыборную кампанию президента США Байдена возобновят 15 июля.

После нападения на Трампа прекратились попытки заменить президента США Байдена на другого кандидата в президенты, предпринимаемые в последнее время некоторыми членами Демократической партии. Демократы сократили предвыборную активность, убрали телевизионную рекламу и билборды с нападками на Трампа. Сотрудники предвыборного штаба получили рекомендацию воздерживаться от комментариев в соцсетях до прояснения ситуации.

14 июля глава Белого дома выступил с обращением к согражданам, в котором предложил «снизить градус» политической борьбы в стране. По словам американского лидера, политика не должна становится полем боя, несмотря на разногласия, которые неизбежны при демократии.

Трамп также 14 июля впервые прокомментировал совершённое на него покушение. Политик призвал народ объединиться и уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения, храня в сердце память о погибшем в результате стрельбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любое проявление насилия в ходе политической борьбы Москва всегда решительно осуждала. Россия выражает соболезнования семье погибшего и желает выздоровления всем пострадавшим.