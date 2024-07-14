Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Сразу после покушения экс-президент США Дональд Трамп обратился к стремившейся увести его охране с просьбой немного задержаться, сообщила газета The Washington Post.

Gene J. Puskar/AP/TASS

Издание восстановило картину нападения на кандидата в американские президенты, которое произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании.

В материале указано, что Трамп задержался почти на час. На трибуну он поднялся в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошёл от заготовленной речи.

Выстрелы прозвучали, когда кандидат в президенты указывал на экран со статистикой количества мигрантов за период нахождения у власти действующего лидера Джо Байдена и призывал электорат увидеть, что тот сделал со страной.

Когда послышались звуки выстрелов, Трамп схватился за ухо, после чего нагнулся. Агенты Секретной службы ринулись к бизнесмену в попытках закрыть его от пуль.

В микрофон на сцене были слышны переговоры охраны. В момент, когда раздалась фраза «Всё чисто», агенты подняли Трампа и собирались вывести его. Он первый раз обратился к охранникам с просьбой дать ему надеть ботинки. В ответ те сообщили, что у политика голова в крови, но он лишь повторил «Дайте мне надеть ботинки».

Сразу после этого Трамп приказал агентам: «Подождите», — и поднял кулак в воздух. «Боритесь!» — повторил он дважды своим сторонникам.

Агенты напомнили о необходимости оперативно уходить, и кандидат в президенты продолжил путь с поднятым вверх кулаком. Он спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Подозреваемого в покушении ликвидировали сотрудники безопасности, на месте происшествия обнаружили винтовку типа AR.

Сам Трамп сообщил, что получил ранение уха и, как он заявил, потерял много крови. После оказания необходимой помощи политик в сопровождении охраны покинул больницу.