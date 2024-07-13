Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выступит со специальным обращением после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом 13 июля сообщил конгрессмен-республиканец Чип Рой.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Мы сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», — написал он на своей странице в социальной сети X.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Байдена проинформировали об инциденте.

В субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель ведомства Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования.

Как передавало ИА Регнум, после произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал предприниматель Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.

По данным The Washington Post, при стрельбе на митинге Трампа погиб один из участников мероприятия.